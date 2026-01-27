O agente secreto disputa duas categorias no BAFTA 2026

O filme brasileiro, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também conquistou quatro indicações ao Oscar 2026 - (crédito: Divulgação)

O filme O agente secreto foi indicado ao Prêmio da Academia Britânica de Cinema, o BAFTA 2026, nas categorias Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. As indicações foram divulgadas na manhã desta terça-feira (27/1).

Além do filme recifense, os brasileiros Petra Costa e Adolpho Veloso também estão entre os indicados. Petra concorre na categoria Melhor Documentário, com Apocalipse nos trópicos. Já Veloso foi indicado a Melhor Fotografia pelo longa Sonhos de trem.

No início do mês, foi divulgada a lista dos pré-selecionados, e o longa de Kleber Mendonça Filho já aparecia entre os cotados.

O Agente Secreto disputa a categoria de roteiro com Marty Supreme, Valor Sentimental, I Swear e Pecadores, alguns deles também indicados ao Oscar, anunciado no último dia 22 de janeiro.

No ano passado, o longa de Walter Salles, Ainda estou aqui, também foi indicado ao BAFTA, mas o vencedor da categoria foi Emília Pérez.

O BAFTA é considerado o “Oscar” do Reino Unido e uma das mais importantes premiações do audiovisual europeu. A cerimônia está prevista para o dia 22 de fevereiro.

