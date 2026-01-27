Harry Styles em SP: Ticketmaster quebra silêncio após denúncias

Deputados acionaram Procon e Senacon após relatos de dificuldades na compra de ingressos para os shows em São Paulo - (crédito: Divulgação)

A Ticketmaster negou qualquer irregularidade na venda de ingressos para os shows de Harry Styles em São Paulo e afirmou estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. A manifestação da empresa ocorre após os deputados Guilherme Cortez e Erika Hilton, ambos do PSol, acionarem órgãos de fiscalização diante de reclamações de fãs sobre dificuldades na compra e suspeitas de favorecimento a cambistas.

Em nota enviada ao portal g1, a Ticketmaster rejeitou as acusações e reforçou que não mantém relações com cambistas nem realiza vendas antecipadas a esse tipo de operador. Segundo a empresa, qualquer interpretação nesse sentido é incorreta, e ingressos identificados em plataformas de revenda ilegais ou não autorizadas podem ser cancelados e recolocados à venda para o público.

“A Ticketmaster não apoia o cambismo, nem vende ingressos antecipadamente para cambistas, nem tem parcerias com operadores de revenda que os privilegiem em relação aos fãs. Qualquer suposição contrária a isto está incorreta. De acordo com nossos Termos e Condições, ingressos oferecidos em plataformas de revenda ilegais ou não autorizadas podem ser cancelados e disponibilizados novamente para venda aos fãs”, afirma o comunicado.

A empresa também detalhou o funcionamento da bilheteria física, destacando que as vendas seguem exclusivamente as regras definidas pelo organizador do evento, com limites por pessoa e por CPF. De acordo com a Ticketmaster, os ingressos são vendidos por ordem de chegada, dentro das quantidades permitidas, e o esgotamento rápido de determinados setores pode ocorrer em eventos de alta demanda devido às compras simultâneas realizadas em diferentes pontos de atendimento.

Sobre a atuação de cambistas, a Ticketmaster afirmou investir de forma contínua em tecnologia e equipes especializadas para combater práticas abusivas, tanto no ambiente digital quanto presencial: “Trabalhamos continuamente para impedir que agentes mal-intencionados acessem tickets. O setor vive em meio a uma corrida de cambistas que usam bots cada vez mais sofisticados, e investimos centenas de milhões de dólares em tecnologia e equipes dedicadas focadas na prevenção do abuso. Esse trabalho complementa nossos controles operacionais tanto em ambientes de vendas online quanto presenciais.”

A companhia também rebateu críticas relacionadas a taxas, afirmando que os valores dos ingressos e eventuais encargos são divulgados previamente em seu site. Segundo a Ticketmaster, não há cobrança de taxa para emissão de ingressos, seja online ou na bilheteria física, em formato digital ou impresso, e que eventuais taxas locais cobradas presencialmente são de responsabilidade do local do evento, não da empresa.

“Levamos a sério as preocupações levantadas pelos fãs e permanecemos totalmente disponíveis para cooperar com as autoridades e fornecer quaisquer informações necessárias. Nosso foco é, e continuará sendo, apoiar artistas e ajudar fãs reais a acessarem ingressos da forma mais justa e transparente possível”, completaram.

As manifestações dos deputados ocorreram após relatos de consumidores sobre um suposto “esgotamento anormal” dos ingressos. Erika Hilton informou ter acionado a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Procon-SP, enquanto Guilherme Cortez disse ter procurado o Procon, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança para apurar possíveis irregularidades, incluindo a venda por plataformas não oficiais.

Harry Styles se apresenta em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho, com participação especial da banda Fcukers. Os ingressos custam entre R$ 265 (arquibancada, meia-entrada) e R$ 1.410 (pit, inteira). A pré-venda teve início no dia 26, e a venda geral começa no dia 28, ambas pela Ticketmaster. Os shows integram a turnê “Together, Together”, que divulga o álbum “Kiss All The Time. Disco, Ocasionally”, com lançamento previsto para 6 de março.