Juju Salimeni revela bastidores da preparação para o Carnaval 2026:





Juju Salimeni está totalmente dedicada aos preparativos para o Carnaval 2026. Rainha de Bateria da Barroca Zona Sul, a musa fitness apontou os desafios de conquistar o entrosamento com a escola de samba, em que assumirá o cargo pelo terceiro ano.

"Pegar o ritmo de uma escola e se entrosar é uma construção que leva um tempo. Acho que os dois primeiros anos foram uma adaptação e nesse terceiro ano estou me sentindo 100% confiante e confortável. É uma honra estar à frente da bateria de uma das escolas mais tradicionais de São Paulo", iniciou ela, em entrevista à revista Quem.

Adepta de um rotina de treinos e de dieta saudável, Juju contou que apenas manteve o peso que conquistou ao longo do ano passado. "Perdi 10 kg para o Carnaval do ano passado e mantive porque gostei de estar mais sequinha. O que mudou na época foi a alimentação. Fiz também o acompanhamento com médico para regular minha parte hormonal e melhorar o metabolismo", disse.

"Tendo que passar vontade"

"Estou comendo a mesma coisa que comi o ano inteiro, sem restrições grandes ou tendo que passar vontade. Está sendo ótimo!", afirmou Juju Salimeni.