Filme de Kleber Mendonça Filho estará no prêmio César, da França

Numa das cenas emblemáticas de O agente secreto, Tânia Maria na pele de Dona Sebastiana - (crédito: Instagram/ Reprodução)

Junto com um filme em preto e branco que celebra o movimento da nouvelle vague, a partir do olhar do norte-americano Richard Linklater, o longa brasileiro O agente secreto, indicado a quatro prêmios Oscar, chama a atenção dos cinéfilos brasileiros, com a indicação ao prêmio César, reservado aos melhores do cinema, sob escrutínio da Academia Francesa integrada para a celebração do cinema, que terá festa em 26 de fevereiro, na capital francesa.

O longa nacional está numa categoria (melhor filme internacional) que reconhece outros competidores de peso no Oscar, como o espanhol Sirât, de Oliver Laxe; Uma batalha após a outra, de Paul Thomas Anderson e Valor sentimental, representante da Noruega comandado por Joachim Trier, isso além da produção chinesa Black dog, de Guan Hu. Nouvelle Vague teve indicações em 10 categorias.



Também selecionado para o Oscar (na disputa com O agente secreto), Foi apenas um acidente (conduzido pelo iraniano Jafar Panahi) e selecionado como produção francesa está no César, também na categoria de roteiro original.

Na 51ª edição, o Cesar traz competidores como Stéphane Demoustier, Richard Linklater e Hafsia Herzi, na disputa de melhor direção; Valeria Bruni Tedeschi, Isabelle Huppert e Mélanie Thierry, no certame de atriz, e Laurent Lafitte e Pio Marmaï, no campo dos melhores atores.





