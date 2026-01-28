Trump chama de "ótimo" dólar no menor patamar em quatro anos

Trump: "Veja os negócios que estamos fazendo. O dólar está indo muito bem" - (crédito: Gage Skidmore/Wikimedia Commons)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (27/1) que considera “ótimo” o atual valor do dólar, ao ser questionado sobre a recente desvalorização da moeda, que atingiu seu menor nível em quatro anos.

“Eu acho ótimo, o valor do dólar está indo muito bem”, afirmou o republicano, ao responder a um repórter que perguntou se a moeda havia se desvalorizado além do esperado. “Veja os negócios que estamos fazendo. O dólar está indo muito bem”, acrescentou.

No mercado brasileiro, o dólar acompanhou o movimento global de enfraquecimento e caiu 1,38% ontem, encerrando o dia cotado a R$ 5,206. Trata-se do menor patamar da moeda no país desde 2024.

No cenário externo, o principal gatilho para a perda de força do dólar foi a percepção de que Estados Unidos e Japão podem atuar de forma coordenada para sustentar o iene frente à moeda americana. A possibilidade de uma intervenção conjunta reacendeu apostas contra o dólar e reforçou o movimento de enfraquecimento global da divisa.