Milena escuta Jordana fazendo fofoca e detona sister aos gritos

A tarde desta terça-feira (27) foi marcada por uma briga acalorada entre Jordana Morais e Milena Lages dentro da casa do “BBB 26”.

O conflito teve início depois que Milena ouviu a advogada fazendo comentários negativos a seu respeito por trás da porta. Irritada, a babá reagiu em tom exaltado: "Vai, sua planta. Eu que te dei a cobra, você é uma cobra mesmo".

Antes do confronto direto, Jordana conversava com outros participantes e criticou o comportamento da rival, sugerindo que tudo não passava de encenação.

"O jeito dela me irrita, é muito grito e, daqui a pouco, está [chorando]. É um teatro", disparou. Ao perceber que estava sendo alvo dos comentários, Milena rebateu: "A Jordana está falando mal de mim".

Incomodada, a sister deixou o quarto onde estava com Ana Paula Renault decidida a tirar satisfação. "Meu nome está no nome dela por quê? Eu não dei liberdade nenhuma", reclamou.

Milena seguiu desabafando: "Chega e fala na minha cara, por que fica latindo? Nem próxima dela eu sou".

Pouco depois, as duas se encontraram no banheiro da casa, onde a discussão ganhou novos contornos. Milena foi direta ao abordar a advogada: "Eu não te dei liberdade, eu não te dei aproximação nenhuma, na próxima, você chega e fala na minha cara".

Jordana respondeu sem recuar: "Eu não preciso que você me dê liberdade". A troca de farpas continuou com provocações mais duras.

"Eu nem lembro da sua existência nessa casa", disparou Milena. A resposta veio aos gritos: "F*da-se você". Em seguida, Milena voltou a atacar: "Vai, sua planta. Eu que te dei a cobra, você é uma cobra mesmo".

Sem demonstrar arrependimento, Jordana afirmou que não pretende mudar a postura no jogo: "Eu falo com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Se eu quiser falar pelas costas, eu falo".

Milena encerrou o embate reforçando sua posição: "Continue falando, eu faço do jeito que eu quiser, o jeito é meu. Problema é seu se você gosta ou não".