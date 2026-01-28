BBB 26: Matheus pede desculpas e diz com quem não quer ter contato - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A saída de Matheus do BBB 26 abriu espaço para uma reflexão pública sobre escolhas, limites e amadurecimento. Convidado do quadro "Café com o Eliminado", no Mais Você, o bancário conversou com Ana Maria Braga e revisitou momentos decisivos do confinamento, após deixar a disputa em um paredão contra Leandro e Brigido, com alta rejeição. A repercussão do jogo e a exposição fora da casa também entraram na pauta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Logo no início do bate-papo, ele comentou o impacto emocional do discurso de despedida feito por Tadeu Schmidt. "Foi forte, um momento muito impactante. O final ali sobre aceitar e aprender. Pelo visto vou ter que fazer isso por um bom tempo", afirmou, deixando claro que a experiência ainda está sendo assimilada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao analisar o próprio comportamento, Matheus reconheceu excessos. "Eu estava totalmente cego. Reconheço um erro enorme, foi uma sucessão de erros", admitiu.

A preocupação com a reação da família também veio à tona: "Minha namorada, meus pais… imagino o sofrimento que eles passaram". Mesmo assim, ele concluiu com um tom de superação: "Fui um grande jogador, mas lutei com as armas erradas", indicando que pretende transformar a vivência em crescimento pessoal.

O post BBB 26: Matheus surpreende, pede desculpas e diz com quem não quer ter contato foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.