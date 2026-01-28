Mulher de Bruce Willis revela que ator não sabe que tem demência - (crédito: Reprodução / Internet)

A rotina de Bruce Willis e de sua família ganhou novos contornos após a revelação feita por Emma Heming Willis em uma entrevista recente. Segundo a ex-modelo, o ator, diagnosticado com demência frontotemporal em 2023, não tem consciência da própria condição. Ela explicou que ele também desenvolveu anosognosia, um quadro que impede o cérebro de reconhecer a existência da doença.

Durante conversa no podcast "Conversations with Cam", comandado por Cameron Oaks Rogers, Emma Heming Willis afirmou que o marido "nunca, nunca se tocou" sobre o diagnóstico. Em tom sincero, acrescentou: "Acho que essa é a bênção e a maldição disso tudo: ele nunca se deu conta de que tinha essa doença, e fico muito feliz que ele não saiba".

A empresária também esclareceu que muitas pessoas confundem a condição com negação. "Não é negação. É apenas que o cérebro delas está mudando. Isso faz parte da doença", explicou, ao falar sobre a anosognosia.

Apesar dos desafios, ela ressaltou que o ator segue presente emocionalmente. "Nós nos adaptamos junto com ele", disse, destacando que a conexão com a família continua significativa, ainda que diferente.

