A conquista acadêmica de Yasmin Maia ganhou um significado ainda mais profundo ao ser compartilhada com o público. Recém-formada em Odontologia, ela usou as redes sociais para relembrar a própria trajetória e prestar uma homenagem emocionada à mãe, Débora Maia, que faleceu em novembro de 2025. Ao revisitar a infância, a jovem lembrou que o sonho nasceu cedo e que, apesar das dificuldades, conseguiu seguir adiante com coragem e persistência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No depoimento, Yasmin Maia definiu sua caminhada como marcada pela superação e destacou a importância do apoio que recebeu. "Se eu pudesse resumir a minha trajetória em uma única palavra, escolheria ‘resiliência’", escreveu, ao mencionar o período em que enfrentou crises de pânico e agorafobia. Ela reforçou que a força emocional e o amparo familiar foram decisivos para não desistir.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A dentista também recordou a influência da mãe em sua formação. "Você foi muito responsável por isso, mãezinha, obrigada por tudo", declarou, ressaltando o incentivo constante aos estudos. Por fim, celebrou o início da carreira e agradeceu o carinho da irmã Mel Maia, afirmando: "Esse diploma é seu", encerrando a mensagem com esperança e gratidão.

O post Irmã de Mel Maia faz discurso emocionante ao relembrar da mãe foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.