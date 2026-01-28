InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Irmã de Mel Maia faz discurso emocionante ao relembrar da mãe

Dois meses após perder a mãe, irmã de Mel Maia se forma e faz discurso emocionante

Irmã de Mel Maia faz discurso emocionante ao relembrar da mãe - (crédito: Reprodução/Instagram)
Irmã de Mel Maia faz discurso emocionante ao relembrar da mãe - (crédito: Reprodução/Instagram)

A conquista acadêmica de Yasmin Maia ganhou um significado ainda mais profundo ao ser compartilhada com o público. Recém-formada em Odontologia, ela usou as redes sociais para relembrar a própria trajetória e prestar uma homenagem emocionada à mãe, Débora Maia, que faleceu em novembro de 2025. Ao revisitar a infância, a jovem lembrou que o sonho nasceu cedo e que, apesar das dificuldades, conseguiu seguir adiante com coragem e persistência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No depoimento, Yasmin Maia definiu sua caminhada como marcada pela superação e destacou a importância do apoio que recebeu. "Se eu pudesse resumir a minha trajetória em uma única palavra, escolheria ‘resiliência’", escreveu, ao mencionar o período em que enfrentou crises de pânico e agorafobia. Ela reforçou que a força emocional e o amparo familiar foram decisivos para não desistir.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A dentista também recordou a influência da mãe em sua formação. "Você foi muito responsável por isso, mãezinha, obrigada por tudo", declarou, ressaltando o incentivo constante aos estudos. Por fim, celebrou o início da carreira e agradeceu o carinho da irmã Mel Maia, afirmando: "Esse diploma é seu", encerrando a mensagem com esperança e gratidão.

 

O post Irmã de Mel Maia faz discurso emocionante ao relembrar da mãe foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 28/01/2026 18:09
SIGA
x