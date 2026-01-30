Valentina Francavilla desabafa sobre críticas durante emagrecimento





Valentina Francavilla utilizou suas redes sociais na quinta-feira (29/1), e desabafou sobre os ataques e comentários negativos que enfrentou durante seu processo de emagrecimento, em que perdeu mais de 40 kg.

Através do Instagram, a ex-participante de A Fazenda 13 contou que lutou contra a balança sob ajuda de medicamentos e mudanças significativas em seus hábitos diários, mas que ainda assim, não saiu ilesa dos ataques.

"Fui ofendida"

"Quem diria! Fui ofendida, xingada e dei a volta por cima pela minha saúde. Quero incentivar todo mundo para mostrar que tudo nessa vida é possível com esforço, determinação e fé! É difícil demais, com caneta, sem caneta, mas quando você achar que está tudo perdido, confie em Deus", afirmou Valentina.

"A vida é uma roda-gigante: sempre faça o bem que você conseguirá tudo e nunca se esqueça de que Deus está sempre ao seu lado. Não perca a fé nunca! Amo demais vocês!", completou a ex-assistente de palco do Ratinho.

