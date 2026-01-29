Influenciador nascido no DF é apontado como novo affair de Ana Castela

Novo amor? Influenciador é apontado como novo affair de Ana Castela - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A movimentação recente ao redor de Ana Castela tem despertado a curiosidade de quem acompanha de perto sua rotina. Pouco tempo depois do término com Zé Felipe, a cantora passou a ser vista em ambientes semelhantes aos frequentados por Jhonathan Coelho, criador de conteúdo de Goiânia. A coincidência de agendas, viagens e encontros em grupo levantou especulações entre admiradores, que rapidamente acenderam o conhecido "alerta-affair" nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos últimos dias, o influenciador permaneceu em Londrina, hospedado na casa de Gabriel Vetuche, amigo próximo da artista, e também apareceu em gravações ao lado de Odorico, outro parceiro frequente da cantora. Durante uma passagem por Balneário Camboriú, ambos integraram o mesmo grupo, embora não tenham surgido juntos em registros oficiais. Ainda assim, seguidores identificaram os dois no mesmo ambiente, inclusive em passeios de lancha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A aproximação virou tema entre fãs, que comentaram no perfil de Jhonathan Coelho, chegando a marcar Michele Castela com a pergunta irônica "este ela aprovava". O humorista, que soma milhões de seguidores, ficou conhecido por vídeos bem-humorados, como o em que pede que parem de divulgar Goiânia por falta de espaço.

Leia também: Filme brasiliense é exibido na Mostra de Tiradentes antes de ir à França



Natural de Brazlândia, no Distrito Federal, ele se mudou ainda jovem para Goiás, incentivado pela família a "trabalhasse" com internet. Hoje, mantém uma rotina de viagens e parcerias, enquanto o público segue atento a cada novo detalhe dessa proximidade.