Feira celebra Dia do Quadrinho Nacional neste sábado (31/1) na Oto Livraria

A Oto Livraria (302 Norte) promove, com entrada gratuita, neste sábado (31/1), das 13h às 18h, mais uma edição do evento Dia do Quadrinho Nacional em Brasília, uma feira com quadrinistas do Distrito Federal para expor e vender suas próprias publicações, produzida pelo jornalista Pedro Brandt. A programação conta com Tiago Palma, da Marvel Comics, além de editoras e iniciativas editoriais independentes.

O evento é uma oportunidade para o público interagir com a cena local de HQs e conferir lançamentos. Das 16h às 18h, parte da equipe responsável pelo segundo volume da coletânea Menu, do selo Simbiose, estará no evento. Amanda Picchi, André Moniz, Biel Lima, Frisk, Gil Esper, Indi, Letícia Castro, Rafa Bonfim, Rogério Dias, Silvino Garatuja e Camilla Siren, responsável pela capa, vão participar da sessão de autógrafos dentro da livraria.

Na mesa de Tiago Palma, o visitante pode adquirir exemplares das revistas da editora Marvel Comics que contam com a arte do desenhista brasiliense. Wes Samp comparece também com a coletânea MPS 90, em homenagem aos 90 anos de Maurício de Sousa, da qual ele participou com uma história.

O Dia do Quadrinho Nacional é comemorado no dia 30 de janeiro por ser a data de publicação de As aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma viagem à Corte, HQ pioneira com autoria de Angelo Agostini, lançada na revista Vida Fluminense em 1869. Desde 2021, a Oto Livraria realiza o evento em Brasília.

Confira os lançamentos no evento:

Metralha, uma biografia em quadrinhos do cantor Nelson Gonçalves e Vila-velha, HQ inédita do mestre Flavio Colin, ambas da editora MMarte;

Tranquilo, mas agiliza, de Pedro Sangeon, a primeira coletânea do personagem Gurulino (conhecido por estar pintado em dezenas de muros da capital brasileira), com tirinhas que reúnem filosofia e humor;

Em três dias trago a pessoa amada, uma fantasia urbana com elementos do folclore, e Céu Rosa-Poeira, que imagina uma história do Planalto Central protagonizada pela deusa dos raios e ventos, ambas escritas pela dupla de roteiristas Rafael Moura e Jailson Soares;

As aventuras de Texas Ranger & Lincoln Júnior — A balada de Minouette, que une fantasia e crítica social, feita pelo trio Candango HQ, formado por Delmo Arguelhes, Francisco Alves e Leila Firmino.

Alice e Fernanda — Caçadoras de Alienígenas, sobre duas jovens skatistas que trabalham em uma pacata pizzaria, de Duda Carneiro, artista da divulgação do evento.





Serviço

Dia do Quadrinho Nacional em Brasília

Neste sábado (31/1), das 13h às 18h, na área externa da Oto Livraria (302 Norte, bloco E, loja 39, subsolo). Acesso livre.