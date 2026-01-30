Wagner Moura provoca EUA ao comparar democracia com a do Brasil





Wagner Moura deu sua opinião sobre a política americana, e comparou os contextos políticos do Brasil, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e dos Estados Unidos, de Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Varierty, o indicado ao Oscar por O Agente Secreto (2025), refletiu sobre o contexto do filme. "Quando eu estava fazendo Guerra Civil, eu pensava constantemente em como o Brasil reagiu de forma diferente à nossa insurreição – de uma forma melhor do que vocês, porque o Brasil foi rápido em fazer a coisa certa e mandar a mensagem de que não se pode mexer com a democracia. Nós prendemos pessoas. Bolsonaro está preso", disse o ator.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nos Estados Unidos, é como se eles estivessem testando os limites, como uma criança – eles pensam: ‘Vou fazer isso’, e se não houver reação, o que acontece? Sinto que os EUA e suas instituições não estão respondendo com a firmeza necessária – estabelecer limites, fazer com que as pessoas enfrentem as consequências", acrescentou o ator.

Sincero, Wagner Moura afirmou que os americanos não estão levando a democracia a sério. "Vocês nunca tiveram a experiência de viver sob uma ditadura. Vocês não sabem o que é isso, como se sente ou o quão ruim é. Acontece aos poucos. E se você não reage às pequenas coisas, é aí que elas tomam conta", lamentou.

O post Wagner Moura provoca EUA ao comparar democracia política com a do Brasil foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.