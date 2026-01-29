InícioDiversão e Arte
Guerra comercial: Pepsi usa urso da Coca-Cola em propaganda

Marca aposta no humor e em referências virais para provocar a principal concorrente

"Desafio encerrado, vencedor decidido: A escolha é Pepsi", escreveu no X - (crédito: Reprodução/X)

A Pepsi divulgou nesta quinta-feira (29/1) uma nova propaganda que reacende a rivalidade histórica com a Coca-Cola ao usar, de forma bem-humorada, o icônico urso polar associado à marca concorrente. No vídeo, o personagem aparece vendado e desafiado a provar dois refrigerantes, um da Pepsi e outro da Coca-Cola, e acaba escolhendo a Pepsi, para surpresa dele próprio ao retirar a faixa.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais da marca com a frase “Desafio encerrado, vencedor decidido: a escolha é PEPSI”, reforçando o tom provocativo da campanha. Após demonstrar espanto com a própria decisão, uma sequência de cenas começa a explorar o conflito interno do personagem. 

Em um dos momentos, o urso aparece em uma sessão de terapia, na qual o psicólogo comenta: “É… você não é o único. Isso pode ser pesado”, que sugere o impacto emocional da escolha. Na sequência, o personagem aparece caminhando pela cidade e observando pessoas se divertindo enquanto consomem Pepsi Black.

Uma ursa, então, surge, e lhe entrega uma lata do refrigerante. Ao final do vídeo, os dois aparecem abraçados no telão de um show, durante a chamada “câmera do beijo”, em referência a um casal que viralizou recentemente ao tentar se esconder das câmeras em um show da banda Coldplay.

Além do post, a Pepsi entrou de vez na brincadeira ao trocar temporariamente a foto de perfil de suas redes sociais por uma imagem do urso polar. 

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 29/01/2026 17:45
