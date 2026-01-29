Guerra comercial: Pepsi usa urso da Coca-Cola em propaganda

A Pepsi divulgou nesta quinta-feira (29/1) uma nova propaganda que reacende a rivalidade histórica com a Coca-Cola ao usar, de forma bem-humorada, o icônico urso polar associado à marca concorrente. No vídeo, o personagem aparece vendado e desafiado a provar dois refrigerantes, um da Pepsi e outro da Coca-Cola, e acaba escolhendo a Pepsi, para surpresa dele próprio ao retirar a faixa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais da marca com a frase “Desafio encerrado, vencedor decidido: a escolha é PEPSI”, reforçando o tom provocativo da campanha. Após demonstrar espanto com a própria decisão, uma sequência de cenas começa a explorar o conflito interno do personagem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Pirataria de animes causa prejuízo bilionário no Japão

Em um dos momentos, o urso aparece em uma sessão de terapia, na qual o psicólogo comenta: “É… você não é o único. Isso pode ser pesado”, que sugere o impacto emocional da escolha. Na sequência, o personagem aparece caminhando pela cidade e observando pessoas se divertindo enquanto consomem Pepsi Black.

Challenge over, winner decided: The choice is PEPSI pic.twitter.com/RrcOKUTjoc — Pepsi (@pepsi) January 29, 2026

Uma ursa, então, surge, e lhe entrega uma lata do refrigerante. Ao final do vídeo, os dois aparecem abraçados no telão de um show, durante a chamada “câmera do beijo”, em referência a um casal que viralizou recentemente ao tentar se esconder das câmeras em um show da banda Coldplay.

Além do post, a Pepsi entrou de vez na brincadeira ao trocar temporariamente a foto de perfil de suas redes sociais por uma imagem do urso polar.