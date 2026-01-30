Morre a atriz americana Catherine O'Hara, aos 71 anos

Morreu nesta sexta-feira (30/1) a atriz americana Catherine O'Hara, aos 71 anos. A artista ficou famosa por papéis na Franquia Esqueceram de mim e Os Fantasmas ainda se divertem: Beetlejuice, Beetlejuice. Catherine morreu em Los Angeles, na Califórnia. A causa, no entanto, ainda não foi confirmada. O empresário de O'Hara confirmou a morte dela a veículos dos EUA.

Eternizada no papel da mãe de Kevin McCallister durante os dois primeiros filmes da série Esqueceram de mim, durante os anos 1990, Catherine ficou conhecida mundialmente. Ela já havia feito sucesso com a participação em Os Fantasmas se divertem, na década anterior.

Mais recentemente, além de participar do remake da franquia de fantasmas, marcou presença em três episódios da série The Last of Us, produzida pela HBO Max. Além disso, interpretou Moira Rose na série Schitt's Creek. O papel a rendeu um Emmy na categoria Melhor Atriz de Comédia, em 2020.

Primeiros passos no entretenimento, no meio da comédia

A carreira de Catherine O'Hara começou em Toronto, na província de Ontario, costa Leste do Canadá, onde ela nasceu. Os primeiros passos vieram no grupo de humor Second City. Ali, nos anos 1970, iniciou a longa parceria ao lado do ator Eugene Levy, famoso por participar do elenco da franquia American Pie. O dueto se manteve até as estatuetas conquistadas do Emmy e do Globo de Ouro, nos anos 2020.

