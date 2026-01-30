Exposição de arte indígena fica em cartaz até domingo (1/2) na Caixa

Com intervenções contemporâneas do artista visual indígena Ziel Karapotó, a exposição Todos falam de mim, ninguém me representa chega aos últimos dias. Exibida na Caixa Cultural, a mostra faz uma releitura contemporânea dos trabalhos de Rugendas, pintor alemão que produziu obras a partir de viagens pelo Brasil. A entrada é gratuita, e a visitação, das 9h às 21h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo Karapotó, o material reunido busca estabelecer um diálogo para ampliar e difundir a história, cultura e arte dos povos indígenas. “Entendo minhas produções como uma escrita decolonial, reparatória”, comenta o artista. Para ele, é importante amplificar vozes originárias e trazer novas perspectivas epistemológicas para diferentes campos do saber.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A curadoria é assinada por Karapotó, em parceria com a antropóloga Nara Galvão. A mostra inclui uma instalação individual, além de videoperformance, fotografias, pinturas e desenhos. Neste sábado (31/1), das 10h às 12h, haverá programação dedicada ao público infantil, com a oficina Vivência Curumim, ministrada por Ziel Karapotó.
Serviço
Todos falam de mim, ninguém me representa
Em cartaz na Caixa Cultural, até domingo (1/2). Visitação das 9h às 21h. Entrada gratuita.
Oficina Vivência Curumim, neste sábado (31/1), das 10h às 12h. Informações e inscrições: (61) 99922-0765 ou pelo e-mail gentearteirabr@gmail.com.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
Saiba Mais