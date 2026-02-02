Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (2/2)

TUA EXPERIÊNCIA DE SER

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Data estelar: Lua ainda Cheia em Leão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Enquanto continuares procurando as causas de tua experiência de ser namatéria, continuarás também te equivocando, porque as causas materiais são apenas a metade da história de tua experiência deser.

A outra metade da história que nossa civilização ignora é aquela que não se pode perceber com os órgãos dos sentidos físicos, masque não por isso é menos real, apenas não pode ser quantificada e, por isso, não serve à civilização, que precisa ter um número para te identificar.

Se imaginas que é o cérebro que pensa teus pensamentos, estás aí ate equivocar com que a metade da história seja a história completa, porque, apesar de ser verdade que o cérebro produz pensamentos, há também um ser interior, subjetivo e invisível, capaz de se apropriar do cérebro e o comandar para que pense o que o ser interior quer pensar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Está tudo à beira de definições que tirarão sua alma desse lusco-fusco que já durou tempo demais. Porém, em vez de você ficar esperando por isso acontecer, é preciso tomar a dianteira e fazer acontecer. Aí sim!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): As coisas andam bastante instáveis no mundo e isso afeta todas as pessoas, inclusive aquelas que parecem desconectadas totalmente dos eventos mundiais. Tenha isso em mente ao fazer seus planos envolvendo outras pessoas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): O tempo é mestre, mas só para quem tem vontade de aprender, porque se não esse mesmo tempo se apresenta como carrasco, apodrecendo todos os desejos. Procure fazer do tempo seu aliado, para amadurecer direito.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Você não esperava que houvesse tanta oposição aos seus planos, e muito menos ainda esperava que essa oposição fosse silenciosa. Porém, agora as cartas ficam visíveis sobre a mesa, evidenciando o jogo de cada pessoa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): A indecisão de certas pessoas está sendo mascarada com decisões tortuosas que não têm como ficar em pé, porém, assim mesmo elas pretendem ser levadas a sério. Continue em frente com seus planos tendo isso em mente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os resultados de seu esforço cotidiano podem não se tornar evidentes e, por isso, decepcionar. Porém, em vez de desistir, reforce a perseverança. Tudo certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Se você precisar de atos de coragem todos os dias é porque transita por um período excessivamente crítico de sua vida pessoal, ou pior, é porque o mundo enlouqueceu e você está sem eira nem beira. É bem menos do que isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Apesar de que as negociações em andamento, íntimas e profissionais, pareçam entrar numa fase de estagnação e reviravoltas, ainda assim siga em frente, porque se suas demandas são justas, serão atendidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): São tantas as distrações que a alma, para não sofrer de ansiedade, lhes outorga uma importância que elas não têm. Isso pode ser inofensivo se acontece de vez em quando, mas doentio se foro tempo inteiro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): O objetivo principal é eliminar qualquer vestígio de conflito entre o esforço que você faz para realizar desejos de entretenimento e diversão, e o esforço para também progredir e se dar bem na vida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Tantas coisas vêm à mente que entusiasmam o coração! O dia, porém, continua tendo vinte e quatro horas e é dentro dessa limitação que sua alma precisa acomodar as ideias que puderem ser mesmo realizadas. Só assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Preocupar-se com o que pode dar errado ou se engajar nos pensamentos que tentam convencer sua alma de que você nunca teve futuro, tudo isso é uma real perda de tempo que você precisa aprender a administrar.