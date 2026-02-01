Após temporada no SBT, Patati Patatá retornam ao canal Rede Mais Família com Programa Patati Patatá - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Prepare o nariz de palhaço e o coração! A espera acabou para os pequenos (e para os grandinhos também). A partir desta segunda-feira, a dupla Patati Patatá invade a tela da Rede Mais Família para uma temporada que promete ser histórica.

Transmitido diretamente do canal 36.1 em São Paulo e para todas as praças do Brasil, o programa surge renovado, mas mantendo a essência que transformou os amigos em ícones da infância brasileira.

A grande aposta desta nova fase é a interatividade. O público terá a chance de falar com Patati Patatá ao vivo, realizando o sonho de muitas crianças de conversar diretamente com seus Melhores Amigos. Mais do que um bate-papo, essa participação abre portas para que pais e filhos conquistem prêmios incríveis durante a programação.

"Nosso público vai contar com muita diversão, trapalhadas, brincadeiras e mensagens positivas. Queremos que cada família esteja unida e se sinta dentro do nosso universo. Estou animado, com um sentimento de gratidão, voltando pra nossa casa com expectativas a mil." destaca, Robson Honorato, diretor do programa.

A estreia acontece pontualmente às 13h (horário de Brasília). Além da TV aberta (Canal 36.1 em SP), a Rede Mais Família eliminou as fronteiras para garantir que nenhum fã fique de fora, seja no Brasil ou no exterior, podendo conferir a programação por meio da TV Aberta: Canal 36.1 (São Paulo) e demais praças. Aplicativo: "Mais Família Play" (Disponível para Android e iOS) e via Web por meio do site oficial redemaisfamilia.com.br.