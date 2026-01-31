Almir e Gabriel Sater chegam a Brasília em abril com turnê inédita

Turnê inédita de Almir e Gabriel Sater, Pai e Filho chega a Brasília em 24 de abril. A apresentação, realizada no Ulysses Centro de Convenções, será a estreia da dupla nos palcos em 2026. Após a capital federal, a sequência de shows ainda passa por Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. As vendas de ingressos começam nesta segunda-feira (2/2), às 12h, pelo site da Ticketmaster.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Show de Almir Sater marca reabertura do Teatro Nacional para o público

Um dos maiores nomes da música brasileira, Almir Sater celebra, junto ao filho Gabriel, a união entre gerações, mesclando a experiência e a tradição de Almir com a inovação e o talento de Gabriel. Ao todo, serão 60 apresentações no Brasil e no exterior, com passagem especial por Boston e Nova York, nos Estados Unidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em dezembro passado, Almir Sater se apresentou no Ulysses Centro de Convenções com a turnê Viola de Ouro in Concert 2025. A apresentação passeou pelos principais sucessos da carreira do artista, como Tocando em frente e Trem do Pantanal, além de músicas de projetos recentes, como AR e AR, gravados em parceria com Renato Teixeira.

