Saiba quem é Gabriel Cardoso, novo namorado de Gracyanne Barbosa

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, confirmou publicamente nesta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, que está namorando o empresário Gabriel Cardoso, de 35. O anúncio foi feito por meio de uma publicação no Instagram, na qual a influenciadora falou sobre o carinho, a admiração e a intensidade do novo relacionamento.
Na declaração, Gracyanne destacou que o companheiro chegou de forma inesperada, trazendo leveza, surpresas e uma sensação de segurança e felicidade. Segundo ela, o relacionamento é marcado por momentos especiais preparados por Gabriel e por uma conexão que a fez se permitir viver uma nova fase pessoal.
Este é o primeiro relacionamento assumido publicamente por Gracyanne Barbosa desde o fim do casamento com o cantor Belo, encerrado em abril de 2024.
Quem é Gabriel Cardoso
Discreto, Gabriel Cardoso atua como empresário e é conhecido por sua forte ligação com o automobilismo, especialmente o drift, modalidade que exige precisão e controle extremo do veículo. Adepto de um estilo de vida saudável, ele também mantém rotina de musculação e treinos, alinhada ao universo fitness da namorada.
Apesar de ter quase 16 mil seguidores no Instagram, Gabriel mantém o perfil privado, reforçando o comportamento reservado longe da exposição pública. Ainda assim, ele é presença constante em campeonatos, encontros e eventos ligados ao mundo dos carros.
Além do automobilismo, o empresário demonstra interesse por viagens e experiências de aventura, com passagens por destinos como Dubai, Chile, China e Islândia, além de atividades como tiro esportivo e voos panorâmicos em regiões montanhosas.
O romance veio a público em janeiro de 2026, quando o casal passou o réveillon junto em Trancoso, na Bahia. Desde então, os dois vinham mantendo a relação de forma discreta, até a confirmação oficial feita nesta sexta-feira.
