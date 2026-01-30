Melody é internada e tem shows cancelados após infecção aguda no estômago

A expectativa é que Melody receba alta nos próximos dias e retome sua rotina após liberação médica - (crédito: Reprodução/Instagram)





A cantora Melody, de 18 anos, foi internada na quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar mal. A informação foi confirmada pela equipe da artista por meio das redes sociais, que também comunicou o cancelamento temporário da agenda profissional.

Após avaliação médica, Melody foi diagnosticada com uma infecção aguda no estômago. Segundo o comunicado oficial, a cantora está em estado estável, apresenta boa resposta ao tratamento e segue sob acompanhamento médico. Por recomendação da equipe de saúde, todos os compromissos foram suspensos até o dia 3 de fevereiro de 2026.

A nota divulgada ressaltou que o quadro clínico está controlado e agradeceu o apoio recebido pelo público. Apesar de não entrar em detalhes adicionais sobre a internação, a equipe reforçou que a prioridade no momento é a recuperação completa da artista antes do retorno às atividades.

O pai da cantora, Belinho, compartilhou uma imagem da filha no hospital, o que aumentou a mobilização dos fãs nas redes sociais. Diversos artistas também se manifestaram desejando melhoras, entre eles Solange de Almeida e Kaysar Dadour, que enviaram mensagens de apoio.

Nos comentários, admiradores destacaram carinho e preocupação com a saúde da jovem cantora, que vive um momento de grande visibilidade na carreira. A expectativa é que Melody receba alta nos próximos dias e retome sua rotina após liberação médica, respeitando o período de recuperação indicado.