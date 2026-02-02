Luana Piovani revela que foi retirada do elenco de novela da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Luana Piovani abriu o jogo sobre o início da sua carreira nas telinhas. A atriz e apresentadora, que estreou em 1993, como protagonista da série Sex Appeal, na Globo, afirmou que, à época, a emissora havia sido extremamente abusiva com ela, em virtude das condições para contrato.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Foram abusivos comigo"

"Quando eu protagonizei Sex Appeal, a Globo chegou com um contrato longo para os atores da série para que eles fizessem uma novela [que viria a ser "Olho no Olho", 1993], e eu não quis o contrato de três anos. Não queria fazer novela de jeito algum. Eles foram super abusivos comigo. Não quis", contou ela, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"As pessoas, quando entro, acham que vai ser difícil trabalhar comigo só por eu ser profissional. Quando eu agrego, estou preocupada com meus colegas e com os objetos de cena", afirmou Luana Piovani. A atriz ainda surpreendeu ao ter afirmado que foi retirada do elenco do remake de Anjo Mau (1997), por decisão da emissora, e expôs o motivo.

"Eu fui tirada de uma novela, de ‘Anjo Mau’, pois disseram que eu desagregava a produção porque dizia que eu não estava disponível para os horários da emissora. Em ‘Anjo Mau’, eu só fiz a preparação do elenco", relembrou ela.

O post Luana Piovani revela que foi retirada do elenco de novela da Globo: "Foram abusivos comigo" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.