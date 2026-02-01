InícioDiversão e Arte
MÚSICA

João Gomes ganha bola do jogo após abrir Flamengo x Corinthians

Cantor se apresentou no Mané Garrincha antes da partida e foi presenteado após o apito final

João Gomes recebeu a bola oficial do jogo - (crédito: Reprodução / Instagram )
João Gomes recebeu a bola oficial do jogo - (crédito: Reprodução / Instagram )

O cantor João Gomes foi o escolhido para a abertura musical do jogo entre Flamengo e Corinthians neste domingo (1/2), realizado no estádio BRB Mané Garrincha. Após a vitória do time paulista, João Gomes foi presenteado com a bola usada no campeonato, conforme compartilhado em suas redes sociais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a apresentação, o cantor entreteve o público do estádio com seus principais sucessos. No repertório, composições como Aquelas coisas, Dengo e Meu pedaço de pecado antecederam a partida. Todo vestido de branco, o cantor se apresentou em um palco na lateral do gramado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/02/2026 18:53
SIGA
x