João Gomes ganha bola do jogo após abrir Flamengo x Corinthians

O cantor João Gomes foi o escolhido para a abertura musical do jogo entre Flamengo e Corinthians neste domingo (1/2), realizado no estádio BRB Mané Garrincha. Após a vitória do time paulista, João Gomes foi presenteado com a bola usada no campeonato, conforme compartilhado em suas redes sociais.

Durante a apresentação, o cantor entreteve o público do estádio com seus principais sucessos. No repertório, composições como Aquelas coisas, Dengo e Meu pedaço de pecado antecederam a partida. Todo vestido de branco, o cantor se apresentou em um palco na lateral do gramado.

