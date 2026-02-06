Bobby Alu em Brasília





No próximo domingo (08/2), o cantor australiano Bobby Alu chega a Brasília. O show será realizado no espaço Infinu e faz parte da agenda dele no país latino-americano. A noite conta com mais duas apresentações, Rafa Montes, cantor brasiliense e integrante da banda Surf Sessions, e o músico brasileiro-australiano Fernando Aragones, com o projeto Animal Ventura. O evento promete reunir “um astral leve, música que faz você se sentir bem e a alma sorrir” afirma Rafa Montes.

Nascido em Byron Bay, na Austrália, Bobby Alu lançou quatro álbuns de estúdio desde 2010, entre eles o mais recente Keep It Tropical (2024), que mescla pop, folk e reggae com influências polinésias. O cantor aborda temáticas leves sobre a vida e a natureza nas canções que compõe. Nesta passagem pelo Brasil, afirma que as músicas combinam com o público.“Eu acho que as coisas sobre as quais canto, como aproveitar o momento, a família, a conexão, a natureza e os bons momentos, ressoam com os brasileiros. A vibe da minha música combina com a paisagem”, conta.

A turnê pelo país passou por outras oito cidades antes de chegar a última apresentação em Brasília. O artista afirma que a passagem pelo Brasil o inspirou e ele está apaixonado pela energia brasileira. “Estou muito inspirado pela música no Brasil e pelos músicos. Eu me sinto em casa aqui e estou ansioso para descobrir mais. Os shows têm sido tão divertidos, estou amando o tempo que estou passando aqui”, relata.

O repertório da noite reúne canções autorais de cada artista e eventuais versões. O show promete trazer ao público brasiliense uma experiência sonora marcada por ritmos tropicais, folk, reggae e grooves soul. A venda de ingressos será pela plataforma Shotgun.Live.





No próximo domingo (08/2), às 20h30, no espaço Infinu. Ingressos disponíveis na plataforma Shotgun.Live. Classificação indicativa: 16 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco