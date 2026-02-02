Saiba quando termina 'Êta Mundo Melhor!' e quando começa 'A Nobreza do Amor' - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Globo já definiu o calendário que marca o fim de Êta Mundo Melhor! e a chegada de sua substituta no horário das seis. A atual novela, que acompanha uma nova fase da trajetória de Candinho, teve o encerramento remarcado e entra oficialmente em sua reta final.

Inicialmente prevista para terminar em 27 de fevereiro, Êta Mundo Melhor! agora terá seu último capítulo exibido no dia 13 de março. A mudança no planejamento garante duas semanas extras no ar e eleva o total da obra para 221 capítulos. A decisão foi tomada pela direção da emissora ainda em outubro de 2025, após a constatação de que a novela mantinha bons índices de audiência e uma resposta positiva do público. Com isso, a Globo optou por preservar o desempenho do horário antes da estreia da próxima produção.

Com a reta final definida, o espaço das seis já tem sucessora confirmada. A Nobreza do Amor estreia no dia 16 de março e promete uma virada de tom ao apostar em uma fábula afrobrasileira ambientada nos anos 1920. A história conecta dois mundos fictícios, o reino africano de Batanga e a cidade nordestina de Barro Preto, em Pernambuco, misturando romance, aventura, humor e disputas de poder.

A trama acompanha a princesa Alika, vivida por Duda Santos, que foge para o Brasil após seu pai, o rei Cayman II, interpretado por Welket Bungué, ser derrubado por um golpe liderado por Jendal, personagem de Lázaro Ramos. Ao chegar ao Nordeste ao lado da mãe, a rainha Niara, papel de Erika Januza, Alika assume uma nova identidade e acaba se envolvendo com Tonho, um trabalhador de engenho interpretado por Ronald Sotto. Enquanto isso, Jendal atravessa o oceano determinado a encontrar a princesa, cuja volta representa a chance de consolidar seu domínio sobre Batanga.

Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, A Nobreza do Amor marca a estreia de Lázaro Ramos como vilão em novelas e aposta em cenários grandiosos e uma estética inspirada em referências africanas. A produção chega com a missão de renovar o horário e abrir um novo ciclo após o encerramento de Êta Mundo Melhor!.

O Reino de Batanga atrai muita gente interessada em dominá-lo… Tanto invasores quanto figuras do alto escalão, dispostas a um banho de sangue se isso for necessário para satisfazer sua ambição. Vem aí #ANobrezaDoAmor, sua nova novela das seis! pic.twitter.com/EzwoFNyz05 — TV Globo ???? (@tvglobo) January 27, 2026

