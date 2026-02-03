Curta do DF "Em transe" estreia no Cine Brasília após trajetória internacional

Nesta quarta-feira (4/2), às 20h, o Cine Brasília recebe a primeira exibição na capital do curta-metragem Em transe. Com 24 minutos de duração, a produção brasiliense chega à cidade após percorrer um circuito internacional que incluiu telas na Índia, Romênia (Bucareste), Argentina e Estados Unidos (Miami). O evento tem entrada gratuita.

O filme, dirigido por Ilana Lara, tem exibição confirmada na França para o mês de maio, onde participa do festival Red Movie Awards. Formada em audiovisual pela Universidade de Brasília (UnB), Ilana iniciou sua trajetória em festivais em 2017, no roteiro e direção do curta universitário Vida pregressa, exibido no Museu Nacional durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Agora, ela chega pela primeira vez à tela do Cine Brasília com uma narrativa que une a adrenalina da ação à sensibilidade do drama.

Parceria e cinema feminino

A produção de Em transe é assinada por Carolina Macêdo, artista, apresentadora e produtora audiovisual atuante na capital. Além da colaboração profissional, o projeto destaca uma parceria afetiva: Ilana e Carolina são irmãs. Juntas, elas realizam o sonho de fortalecer o cinema de protagonismo feminino e de estrear um projeto conjunto no palco mais icônico do cinema candango.

"O filme circulou por diferentes países e culturas, mas apresentar esse trabalho em casa, finalmente na tela do Cine Brasília, é a melhor forma de celebrar a trajetória do Em transe", afirma a cineasta Ilana Lara.

A sessão será seguida por um bate-papo com a diretora, a diretora de produção, o diretor de fotografia, o editor e o elenco principal.

"Em Transe" estreia no Cine Brasília (foto: Reprodução)

Sinopse

Em transe, trilhadas pela música e pela rebeldia, Sofia e Alice embarcam em uma aventura em busca de dinheiro para uma viagem à Disney, pois Sofia sonha em conhecer o pai, que mora nos EUA. Um filme de ação com pitadas de drama, movido pela dor da ausência paterna.

A classificação indicativa é 10 anos. O elenco traz Isabela Rosa, Lia Miranda, Tutti Mazzolini, Danilo Castro e Filipe Lacerda.