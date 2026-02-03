Professor emérito da UnB lança livro sobre educação pública

Pesquisas a respeito da doença de Chagas ocuparam parte importante da trajetória de Antonio Teixeira durante 50 anos na Universidade de Brasília (UnB). Agora, o tema da educação pública se tornou objeto de análise do professor emérito. Nesta sexta-feira (6/2), ele lança a obra Educação Rediviva, que reúne experiências vividas por educadores em creches, escolas e na UnB. O evento ocorre na Galeria Olho de Águia, em Taguatinga Norte, às 19h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Cinco filmes em cartaz para não perder na Semana do Cinema

A obra propõe reflexão acerca dos desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro e aponta caminhos para melhorias, com base em práticas pedagógicas inovadoras, humanismo, e compromisso com a justiça social. “Os objetivos do trabalho foram tirados da realidade que ameaça a paz e os valores éticos das famílias. A anomia, medo, e desânimo ameaçam a sociedade e dificultam o ensino-aprendizagem”, aponta Teixeira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A publicação defende que renovar a pedagogia é essencial para garantir igualdade de oportunidades a todos os estudantes. Segundo o autor, compete ao professor formar e transformar. “A educação precisa ser levada ao âmbito das famílias, integrada nos sofrimentos que imobilizam as mentes embotadas na tristeza”, diz Teixeira. “A epopeia vivida em Educação Rediviva foi sedimentada com os anos dedicados à construção de um país democrático com justiça social.”

Serviço

Lançamento de Educação Rediviva, nesta sexta-feira (6/2), às 19h, na Galeria Olho de Águia, em Taguatinga Norte. Entrada franca.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel