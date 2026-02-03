Sexualidade, idade e nacionalidade: curiosidades sobre Bad Bunny

Debí Tirar Más Fotos fez história ao vencer Álbum do Ano no Grammy - (crédito: Foto por MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bad Bunny destacou-se no Grammy, realizado neste domingo (1º/2), ao vencer o prêmio de melhor álbum do ano por Debí Tirar Más Fotos — conquista que marcou a primeira vitória principal da cerimônia de um disco em espanhol. Ao receber o prêmio, o porto-riquenho aproveitou para criticar o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) pelas violências recentes registradas contra os imigrantes residentes dos EUA.

Com isso, o artista se tornou um dos termos mais pesquisados do Google Trends, ferramenta de análise de popularidade de pesquisas da plataforma. Perguntas frequentes sobre Bad Bunny incluem idade, nacionalidade e sexualidade do cantor, segundo o Google Trends, questionamentos respondidos pelo Correio neste compilado sobre o vencedor do Grammy. Confira:

Quem é Bad Bunny?

Benito Antonio Martinez Ocasio nasceu em 10 de março de 1994 em Bayamón, Porto Rico, tendo atualmente 31 anos. Do signo de peixes, ele ganhou reconhecimento internacional por seu estilo único no reggaeton, trap latino e música urbana. Benito começou sua carreira por volta de 2016 postando músicas no SoundCloud e rapidamente chamou a atenção de gravadoras e produtores, o que acelerou sua ascensão global.

A escolha do nome artístico (coelho mal, em tradução literal) foi resultado de uma fotografia tirada na infância de Benito, na qual aparecia com uma fantasia de coelho e uma expressão mal humorada. Segundo o cantor, o nome traduz sua personalidade contraditória: fofo, mas bravo.

Bad Bunny se tornou um dos artistas latinos mais influentes do mundo, quebrando recordes de streaming e popularizando o reggaeton e o trap latino globalmente. Ele também é conhecido por performances impactantes, presença de palco forte e colaborações com artistas de peso no cenário global.

Sexualidade e relacionamentos

Bad Bunny fala sobre sua sexualidade de forma aberta e progressista, mas não se rotula estritamente. Em entrevistas, o artista já afirmou que não quer ser definido por um rótulo sexual e que vê sua orientação como fluida. Ele disse que no momento se considera heterossexual e gosta de mulheres, mas que não sabe como se sentirá no futuro. Sua música, vídeos e atitudes o tornaram um aliado da comunidade LGBTQ+, incluindo representações de casais do mesmo sexo e transgêneros em seus trabalhos.

Relacionou-se com Gabriela Berlingeri por cinco anos, de 2017 a 2022. Um ano após o término com a porto-riquenha, Bad Bunny iniciou uma relação com a modelo norte-americana Kendall Jenner. O namoro durou de 2023 a 2024, e informações mais recentes indicam que o artista está solteiro.

Parceria com a adidas

Bad Bunny tem uma colaboração prolongada e criativa com a Adidas, que começou em 2021 com a linha Bad Bunny x adidas Originals. Essa parceria inclui vários modelos de tênis com design exclusivo e identidade visual influenciada pelo estilo e visão artística do cantor.

Nos anos seguintes, a colaboração rendeu modelos populares como o Ballerina, inspirado no design do adidas Taekwondo e reinterpretado com estética contemporânea, e outras silhuetas conectadas ao universo visual de Bad Bunny. Em 2026, ele se tornou o primeiro artista latino-americano a assinar um tênis com a marca — o BadBo 1.0 — em edição limitada a 1.994 pares em homenagem ao seu ano de nascimento.

Bad Bunny no Brasil

O cantor confirmou sua primeira turnê pelo Brasil em 2026, com shows programados para 20 e 21 de fevereiro no Allianz Parque, em São Paulo. Essa será a primeira apresentação do artista no país, parte da turnê mundial do álbum Debí Tirar Más Fotos, que percorre várias cidades da América Latina e outras regiões. Os ingressos são vendidos on-line pela Ticketmaster Brasil.