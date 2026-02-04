Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (4/2)

4.2.26

CONCILIAR A DISCREPÂNCIA

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

O materialismo cientificista propõe que o ser humano que somos é o exclusivo resultado das complexas equações físicas e químicas do organismo biológico, enquanto os espiritualistas propõem que o aspecto material seja somente um instrumento que o ser interior tem à sua disposição para se expressar objetivamente no Universo.



Nem muito para lá nem tanto para cá, somos as duas dimensões, uma presença formal determinada pelo aspecto material da existência, e uma presença invisível, vinculada aos procedimentos desse organismo colossal, mas invisível também, que chamamos de Universo.



Todos os seres humanos têm o mesmo propósito, conciliar essas duas experiências discrepantes, e cada um de nós há de realizar esse propósito utilizando os recursos que temos ao nosso alcance.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Certos aspectos da vida burocrática atrapalham seus planos, porém, isso não será para sempre, é um aspecto temporário que desgasta, mas que pode ser superado com relativa facilidade, dependendo do nível de sua boa vontade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O fator humano sempre complica tudo, mas sem as pessoas a vida seria chata demais. Portanto, mesmo complicando, aceite a presença dessas pessoas que potencialmente teriam bastante a oferecer a você nesta parte do caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há horas, como agora, em que não se pode mais atuar dentro dos padrões esperados, mas se orientar por essa vontade louca de enfiar o pé na porta e fazer valer os princípios que estão sendo ofendidos nesse momento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para evitar desentendimentos que se arrastariam ao longo do tempo sem solução, sua alma está decidida a fazer concessões, porém, essas devem ser medidas com muita racionalidade, para que haja a contrapartida também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as pessoas querem aparecer e ofuscar sua presença, provavelmente irão fazer manobras bastante esculachadas, que espalharão a brasa que com muito afinco você tinha conseguido juntar. Não importa, em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance para seus planos darem certo, e faça isso a despeito de que o mundo produza eventos dissonantes que atrapalham bastante seus movimentos. Você prevalecerá, com certeza.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este é um daqueles momentos em que o mundo se mostra maior do que sua vida pessoal, a afetando e produzindo eventos que não estavam no seu planejamento, mas que precisam ser administrados de imediato ao acontecerem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para você conseguir colocar ponto final nessas questões que se arrastam há muito tempo, será necessário negociar com clareza e boa disposição para fazer concessões, porque só assim suas demandas serão atendidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para sua alma não se perder em labirintos cheios de picuinhas que adotam ares de importância, é essencial você preservar a lucidez a respeito do que é mais importante realizar. Assim, as picuinhas adquirem importância.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Deveria haver tempo para tudo, para você se divertir e também para cumprir as obrigações essenciais que promovem o progresso. Porém, na prática essa teoria não é tão fácil de encaixar no exíguo tempo de um dia.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada é impossível, mas a maior parte das imaginações que a mente produz são de improvável realização. Essa é uma constatação básica que sua alma precisa fazer o tempo inteiro para não perder tempo com ilusões.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem tudo que você experimenta, seja bom ou adverso, há de ser interpretado como resultado de coisas que você fez ou deixou de fazer. Há também o efeito da Vida sobre você, impondo circunstâncias além do seu controle.