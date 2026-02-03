Funarte nomeia Jorge Antunes para o Prêmio de Mestres das Artes de 2025

Funarte nomeia Jorge Antunes para o Prêmio de Mestre das Artes de 2025. - (crédito: Divulgação)

Lucas Maia*

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) publicou no início deste mês a lista com os vencedores do Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2025 e o compositor Jorge Antunes é um dos vencedores na área da música. O prêmio é um reconhecimento a trajetórias de artistas brasileiros e suas contribuições para o desenvolvimento de atividades culturais em diferentes regiões do país. A cerimônia de entrega das premiações será realizada em Brasília, ainda sem data marcada, a ser anunciada pela Funarte.

Além de Jorge Antunes, outros grandes nomes foram contemplados com os prêmios, Othon Bastos (teatro), Bené Fonteles (artes visuais), Maneco Maracá (circo), Beto Guedes (música), Denise Stoklos (teatro), Ana Unger (dança) e Noca da Portela (música). Foram contemplados 50 artistas brasileiros e cada vencedor recebe R$100 mil.

Antunes afirma estar muito contente com a premiação. “O prêmio é concedido no momento em que empreendo campanha para que seja feita a estreia de minha ópera Leopoldina. Essa é a minha única obra ainda inédita. Creio que o reconhecimento do meu trabalho por parte do poder público e da comunidade, pode contribuir para a sensibilização de teatros de ópera brasileiros”, diz.

