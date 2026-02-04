Esposa de Scooby, Cintia Dicker encara maratona para o Carnaval





Cintia Dicker está nos preparativos para sua estreia no samba, como musa do Salgueiro, escola de samba do Rio de Janeiro. Além das aulas de ritmo, a modelo alterou sua alimentação e o treino.

Em entrevista ao portal Gshow, a esposa de Pedro Scooby detalhou que pretende ganhar massa, e como incentivo, começou aumentando a carga na musculação. "Alterei meus treinos para um melhor condicionamento físico, automaticamente estou definindo mais o meu corpo por causa da mudança de carga", disse.

"Muito treino e aulas"

"Os treinos estão mais puxados e agora nessa reta final ainda mais. Muito treino de musculação e também muitas aulas de samba", detalhou Cintia Dicker. A beldade afirmou que, apesar das mudanças, não foi difícil se preocupar em consumir alimentos saudáveis.

"Sempre tive cuidado com a alimentação pela saúde, e para viver esse momento que é estar ali na avenida, a minha nutricionista Letícia Tucci só aumentou a quantidade de carboidratos e proteínas que completam o meu treino", declarou ela. "Tive um aumento de massa muscular, porém o manequim continua o mesmo", pontuou.

