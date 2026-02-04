Virginia Fonseca relata mudança alimentar da filha por motivo de saúde

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta última terça-feira (3/2), e relatou uma situação envolvendo a filha, Maria Alice, de 4 anos.
Através dos Stories do Instagram, a influenciadora confessou que a pequena mudou um hábito alimentar por questões de saúde, e que sentia dor de cabeça quando comia chocolate, algo semelhante ao que ocorre com ela, e que por isso, recomendou à primogênita que só comesse chocolate branco.
"Mariazinha parou de comer chocolate preto porque estava dando dor de cabeça e foi muito fofinha, porque eu só falei assim: ‘Maria, a mamãe também sente dor de cabeça quando come chocolate preto, por isso eu só como o chocolate branco’", disse Virginia Fonseca.
A influenciadora relatou ter sido surpreendida com a atitude da filha, pois antes ela não gostava de comer chocolate branco, mas por questões de saúde, ela acabou obedecendo ao conselho da mãe. "Antes ela não comia o [chocolate] branco de jeito nenhum e começou a comer. Ela é muito determinada quando é para se cuidar", complementou Virginia.
