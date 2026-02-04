InícioDiversão e Arte
Mudanças climáticas na ficção: os livros que você precisa conhecer

Analisamos as obras mais aclamadas dos últimos dois anos: veja os pontos fortes e fracos de cada uma e escolha sua próxima leitura essencial

Conhecida como cli-fi, a ficção climática tem crescido nos últimos anos - (crédito: Whisk)
Conhecida como cli-fi, a ficção climática tem crescido nos últimos anos - (crédito: Whisk)

A ficção climática, ou "cli-fi", consolidou-se como um dos gêneros literários mais urgentes e relevantes da nossa era. Ao explorar futuros possíveis e os impactos das mudanças ambientais, essas obras nos convidam à reflexão. O período recente, especialmente entre 2024 e 2025, trouxe lançamentos notáveis que expandem as fronteiras do gênero. Selecionamos três obras essenciais para você entender o que há de mais novo na ficção climática.

The Unmapping (Denise S. Robbins, 2025)

Em um futuro onde a geografia é instável e os mapas precisam ser refeitos constantemente devido às mudanças climáticas, uma cartógrafa descobre segredos que alteram sua percepção sobre a realidade e a memória. A obra explora como nossa identidade está ligada aos lugares que habitamos em um mundo em constante fluxo.

Pontos fortes:

  • Construção de mundo original e instigante.

  • Discussão filosófica sobre memória, perda e adaptação.

  • Prosa cuidadosa que valoriza a ambientação.

Pontos fracos:

  • O ritmo pode ser considerado lento para quem busca uma trama de ação.

  • Foco maior no drama conceitual do que na resolução de conflitos diretos.

The Unveiling (Quan Barry, 2025)

A trama acompanha duas mulheres fisicamente idênticas, mas com vidas opostas: uma é uma historiadora de arte e a outra, uma refugiada climática. Seus caminhos se cruzam em uma história que mistura identidade, arte e sobrevivência em um mundo profundamente alterado pelo clima. O livro questiona o valor da arte e da humanidade em tempos de crise.

Pontos fortes:

  • Desenvolvimento profundo das personagens e de sua conexão.

  • Trama inteligente que entrelaça o drama pessoal com a crise global.

  • Qualidade lírica da escrita, uma marca da autora.

Pontos fracos:

  • Os elementos de ficção climática servem mais como pano de fundo do que como motor principal da história, o que pode frustrar alguns leitores do gênero.

Ice's End (P. Finian Reilly, 2025)

Este thriller de ritmo acelerado se passa na Antártida, onde o derretimento do gelo revela não apenas segredos antigos, mas uma ameaça contemporânea de proporções globais. Um grupo de cientistas se vê em uma corrida contra o tempo para expor uma conspiração antes que seja tarde demais.

Pontos fortes:

  • Trama envolvente e cheia de suspense, ideal para fãs do gênero thriller.

  • Uso de um cenário real e urgente (o derretimento polar) para criar tensão.

  • Leitura acessível que introduz temas complexos de forma direta.

Pontos fracos:

  • Pode recorrer a alguns clichês do gênero de suspense.

  • O desenvolvimento dos personagens pode ser secundário em relação à ação.

Este conteúdo foi gerado e/ou revisado com o auxílio de inteligência artificial para garantir a precisão e a conformidade com as informações factuais.

