Inspirada em distopia, série da Netflix será estrelada por nomes latinos

A Netflix anunciou o início da produção O futuro é nosso, série de oito episódios totalmente produzida na América Latina. A produção é baseada no romance The world Jones made, do escritor norte-americano de distopia e ficção científica Philip K. Dick, e é dirigida pelos brasileiros Vicente Amorim, Daniel Rezende e Jesús Braceras.
Francisco Ramos, Vice-Presidente de Conteúdos da Netflix para a América Latina, conta que a inspiração veio do unverso distópico da obra de Philip. “Sem dúvida, o desafio é imenso, mas temos muito orgulho de contar uma história que apresentará a América Latina como força de resistência em um novo ordenamento mundial”, afirma.
O projeto conta com um time de roteiristas liderado por Mateo Gil, junto com Laura Santullo, Camila Brugés Gómez (Cem anos de solidão) e Kyzza Terrazas. O elenco inclui Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto e Marco Antonio Caponi, entre outros que darão vida à trama.
