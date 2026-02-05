Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (5/2)

5.2.26

OS PAPÉIS QUE DESEMPENHAMOS

Data estelar: Mercúrio e Urano em quadratura.

Quando a desordem se apresentar de tal maneira que não possas deixar de fazer algo a respeito, evita considerar isso uma perda de tempo ou, talvez, um castigo que a Vida te impõe por qualquer tipo de pecado que tenhas cometido, porque, afinal, cometemos pecados o tempo inteiro.

Aquilo que chamamos de destino funciona de forma dialética, isto é, apresentando sempre o contrário daquilo que somos capazes de desempenhar e, no caso da desordem, quando coincide com nossa presença, é porque temos recursos e instrumentos para reordenar tudo de novo.

Se tu és ordem, a desordem estará ao teu encalço; se tu és amor, viverás no meio da discórdia; se tu és inteligência, experimentarás o peso da ignorância, e assim vai a lista de contradições que indica uma coisa só, nascemos para desempenhar papéis bem específicos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A desordem é aparente, porque, por trás dos bastidores sempre está a ordem maior dos procedimentos universais, a qual, mesmo nossa humanidade sendo inconsciente dessa, dela participa e dela desfruta. Você também.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando fizer planos e pretender que esses sejam respeitados até a conclusão, procure deixar uma margem bastante ampla de manobra para que sejam reajustados de acordo às circunstâncias que forem acontecendo. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Às vezes não há muito o que fazer diante de uma realidade avassaladora, a não ser se aquietar e esperar que a ventania passe. Depois que tudo se acalmar novamente, porque isso vai acontecer, aí então agir.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria ingénuo de sua parte esperar que tudo aconteça sem necessidade de conflitos e contendas, porque apesar de que suas reclamações são justas e convenientes, não há garantia de serem consideradas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os atrasos e imprevistos que acontecem são provocados pelos movimentos erráticos de certas pessoas, e esses atrapalham bastante. Porém, você não precisa levar isso a sério, porque tudo continua bastante bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor errar por tentar do que depois de arrepender por ter cometido o erro de não ter se atrevido a tentar. Essa é uma regra que se aplica a todos os eventos existenciais, e se você a seguir, tudo progride.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que os trancos e solavancos que o mundo anda dando não perturbem demais seus planos, procure respirar fundo e não levar tudo para o pessoal, como se você tivesse errado tudo que escolheu no passado. Não é assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Todo mundo pretende que suas demandas sejam atendidas, mas ninguém aceita a perspectiva de que, para isso acontecer, se torne necessário fazer concessões também. Essa parte parece que ninguém quer perceber.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por trás de cada pequena ou grande atitude que você toma há uma alma invisível orientando as ações através de princípios éticos e morais, que não são obrigados por regras exteriores, mas por atitudes interiores.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A desordem não é castigo, mas um chamado para sua alma se organizar melhor e aproveitar o tempo direito, porque deve haver, necessariamente, espaço para você se divertir, assim como também cumprir as obrigações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando você sentir novamente esse entusiasmo louco diante da imaginação que sua mente produz, procure respirar fundo, desfrutar do maravilhoso entusiasmo, mas também preservar um pé firme na realidade concreta.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure adotar uma postura leve e desinteressada diante dos acontecimentos, porque esses são produzidos pelo estado atual do mundo, que não é dos mais ordenados que sua alma conheceu até agora. Adaptação necessária.