Netflix divulga bastidores de minissérie sobre o acidente do Césio 137

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (4/2), um vídeo inédito com depoimentos de elenco e cenas exclusivas de Emergência Radioativa, nova minissérie brasileira inspirada no acidente real com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987. Protagonizada por Johnny Massaro e Paulo Gorgulho, a minissérie possui estreia marcada para o dia 18 de março na Netflix.

A Gullane é a produtora responsável por revisitar um dos episódios mais marcantes da história do Brasil, com direção geral de Fernando Coimbra e protagonizada por Johnny Massaro (Márcio), ao lado de Paulo Gorgulho (Orenstein), Tuca Andrada (Governador), Bukassa Kabengele (Evenildo), Ana Costa (Antônia), Alan Rocha (João), Marina Merlino (Catarina), William Costa (Darlei), Antonio Saboia (Eduardo), Luiz Bertazzo (Loureiro), Clarissa Kiste (Paula) e Douglas Simon (Souza). O elenco conta ainda com as participações especiais de Leandra Leal (Esther) e de Emílio de Mello (César).

O vídeo da Netflix combina cenas dos bastidores e depoimentos da equipe, que comenta os desafios de retratar uma história inspirada em fatos reais. Dentre os relatos, destaca-se o clima de incerteza e a tensão vivida pela população de Goiânia no final dos anos 1980.

Emergência Radioativa é inspirada no acidente com o Césio-137. A trama se inicia com uma catástrofe, quando uma máquina de radioterapia é aberta em um ferro-velho, espalhando o material radioativo Césio-137 por Goiânia. Começa então uma corrida contra o tempo para rastrear a contaminação e salvar a vida das vítimas, entre elas uma família inteira atingida pela tragédia. Um drama de heróis anônimos que mobilizou o país e evidenciou o trabalho de cientistas e médicos brasileiros.

A produtora Gullane Filmes é uma das maiores incentivadoras do mercado audiovisual brasileiro, além de uma das principais exportadoras de obras independentes. A Netflix é uma plataforma de streaming por assinatura com um vasto catálogo de séries, filmes, jogos e eventos ao vivo disponíveis em diversos idiomas.





Serviço

Emergência Radioativa

Disponível a partir do dia 18 de março, na Netflix.

