Chapell Roan entra para o elenco de artistas no Fortnite

A Princesa do Centro-Oeste norte-americano está chegando em Fortnite! A cantora e compositora Chapell Roan foi anunciada pela Epic Games como a próxima grande estrela a integrar o jogo. O “Pink Pony Club” estreia em 5 de fevereiro, quando a vencedora do Grammy dará o pontapé inicial na Temporada 13 do Fortnite Festival.

Além da personagem, chegam também quatro hits: "Pink Pony Club", "Good Luck, Babe!", "HOT TO GO!" e "The Giver".

A cantora recebeu um traje inspirado nas suas performances como cavaleira, sendo uma homenagem a Joana D’arc, Roan d'Arc é o visual medieval de Chappell, inspirado na sua apresentação do MTV Video Music Awards (VMA) em 2024.

"Pink Pony Club" faz parte do passe musical coração radical, que você pode comprar para acessar o traje Chappell Roan rosa com uma versão vermelha desbloqueável. Ambas as versões são recriações dos visuais pink pony favoritos da comunidade usados pela artista nas turnês. O Passe também inclui novos acessórios, como a Keytar Partitura da Princesa.

Fortnite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Android e IOS.