Robson Castro faz intervenções cênicas em diferentes espaços da capital

O artista Robson Castro traz o projeto Protocolo de Intervenções Cênicas em Espaço Urbano a partir desta quinta-feira (5/2). - (crédito: Gaia Schüler)

Criado pelo artista Robson de Castro, o projeto Protocolo de Intervenções Cênicas em Espaço Urbano faz um convite ao encontro e ao cuidado com o espaço urbano em Brasília. Na intervenção intitulada Quando a cidade desacelera, Robson Castro propõe uma interrupção na rotina agitada da vida na cidade e oferece três performances minimalistas em diferentes paisagens da capital. As ações ocorrem entre esta quinta-feira (5/2) e e sábado (7/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Netflix divulga bastidores de minissérie sobre o acidente do Césio 137

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Essas intervenções têm como objetivo reorganizar o tempo e ressignificar o comum. A primeira é na próxima quinta-feira (5/2), às 11h, na Plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto. Com o nome Breves partilhas do simples agora, a intervenção começa com Robson sentado sozinho em um banco com outro banco vazio em frente enquanto aguarda alguém sentar-se neste segundo banco, o que pode originar uma conversa ou um silêncio absoluto. É um convite para compartilhar aquele espaço e aquele tempo.

Leia mais: Mudanças climáticas na ficção: os livros que você precisa conhecer

A segunda é na sexta-feira (6/2), às 11h, no estacionamento público em frente ao Supermercado Veneza (Quadra 811, Cruzeiro Novo). Delicado arquivo de pequenos futuros começa com o artista questionando os transeuntes com a pergunta “Qual pequeno futuro você deseja para amanhã?”, o que inicia um diálogo com o indivíduo e proporciona uma escuta empática.

Leia mais: Capital Inicial anuncia festival Música Urbana em abril

A última intervenção chamada Micro manual de cuidados mínimos ocorre no próximo sábado (7/2), na Feira Permanente do Cruzeiro, às 11h. Castro oferece às pessoas cartões com instruções simples, como: respirar, parar um minuto, olhar ao redor. Ou seja, um convite ao autocuidado em meio à correria do dia a dia. Além disso, estão disponíveis vídeo performances acessíveis no canal do artista no Youtube e será realizado um encontro on-line no dia 10, às 19h, para debater sobre criatividade. Robson realiza ainda apresentações de vídeo performances e bate-papos em três escolas públicas.

Leia mais: Novo CEO da Disney diz que IA não substitui a criatividade humana

Também será realizada uma campanha de arrecadação solidária que apoia o Instituto Barba na Rua, atuante com pessoas em situação de rua.

Leia mais: Autora Florismar Gasparotto lança dois livros com contação de história

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel