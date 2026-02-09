Pedro Carvalho volta às novelas de época como Dom Pedro I em "Dona Beja"

Em Dona Beja, na HBO Max, Pedro Carvalho interpreta Dom Pedro I, que, na trama, se envolve com a protagonista, vivida por Grazi Massafera. "Ele rapidamente se rende aos seus encantos e fará de tudo para conquistá-la, não mede esforços para cortejá-la, mesmo na presença da rainha. Quase chegam a consumar um envolvimento mais íntimo, até que Beja o rejeita", contou o ator português que, há 10 anos, tornou-se uma figura conhecida no Brasil ao protagonizar a novela Escrava mãe — produção também de época da RecordTV.

Para viver Dom Pedro I, o ator estudou o contexto histórico, cartas, relatos e diferentes leituras sobre o imperador, mas sempre com a preocupação de não transformá-lo apenas em um monumento histórico. "Interessava-me sobretudo o homem por trás do imperador: impulsivo, apaixonado, contraditório. A preparação passou muito por entender as emoções dele, esse romantismo quase arrebatado, e por encontrar uma verdade emocional que o aproximasse do público contemporâneo", explicou.

Afastado da tevê aberta desde Fuzuê, de 2023, Pedro poderá ser visto também na sexta temporada de Impuros, do Disney+, este ano. Na série, ele interpreta Igor, um agente de uma unidade especial anti-tráfico e anti-sequestro, que entra numa fase ainda mais complexa. "Ele está mais exposto, mais pressionado e com conflitos internos mais evidentes", adiantou.

Entre cá e lá

Na última década, Pedro se dividiu entre produções na nação de origem e no país que escolheu para ser seu segundo lar. "O Brasil tem uma indústria maior e mais estruturada em termos de volume, enquanto Portugal trabalha muito com coproduções e um olhar mais local. Mas sinto que os dois mercados estão cada vez mais próximos, especialmente com o crescimento das plataformas de streaming", avaliou ele, que atuou na novela ganhadora do Emmy Internacional Ouro Verde, que misturou cenários, artistas e equipes técnicas brasileiras e portuguesas.

"Há um interesse crescente de ambos os lados, mais circulação de profissionais e histórias que atravessam fronteiras. Essa troca é fundamental para enriquecer as narrativas e ampliar o alcance das produções em língua portuguesa", completa Pedro.

Olhando para sua trajetória, o ator de 40 anos avalia que seus personagens foram ganhando mais complexidade ao longo do tempo — sua primeira participação fixa foi no sucesso teen Morangos com açúcar, uma espécie de Malhação portuguesa, há 20 anos. Hoje, ele procura papéis que o desafiem, que não sejam óbvios. "Gostaria muito de interpretar personagens históricos novamente, ou até um grande antagonista, alguém profundamente contraditório. Tenho muita vontade de interpretar um personagem real de true crime", resume.

Pedro Carvalho, ator português (foto: João Silveira Ramos)

Expansão profissional

Além da atuação, Pedro vive um momento de expansão profissional. À frente da produtora Gato Pingado Produções, ele desenvolve os longas Match real e Maria Soldado, ambos contemplados em edital da Ancine.

"A Gato Pingado quer contar histórias humanas, relevantes, que provoquem reflexão, mas que também dialoguem com o público de forma emocional", argumenta ele, que, mesmo investindo nos bastidores, segue priorizando a atuação entre projetos no Brasil e em Portugal. Recentemente, concluiu as filmagens do longa A versão da lei, dirigido por Nina Fachinello.

Para Carvalho, a experiência na produção influencia totalmente seu trabalho como ator. Como produtor, ele passou a ter uma visão mais ampla do processo, desde o desenvolvimento do roteiro até a distribuição. Isso faz com que, como ator, ele seja mais consciente das necessidades da narrativa, do orçamento, do tempo e do coletivo. "E o inverso também acontece: a minha experiência como ator ajuda-me a proteger o trabalho artístico dentro da produção, a criar ambientes mais humanos e criativos", conclui.

Diante de um momento tão diverso, com atuação, produção, projetos no streaming e na televisão aberta, Pedro Carvalho define seus objetivos profissionais para os próximos anos como um desejo de continuar a crescer com consistência, escolhendo projetos que façam sentido artístico e pessoal.

"Tenho o sonho de trabalhar em produções cada vez mais internacionais e de explorar mais o cinema, inclusive como produtor. Gosto muito de dramas intensos, mas também tenho vontade de fazer algo mais épico, talvez uma grande história histórica ou um thriller psicológico", finaliza o ator.



