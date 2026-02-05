Atriz de Verdades Secretas 2 é roubada, agredida, e denuncia golpe - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gabrielle Gambine, atriz conhecida pela sua participação na novela Verdades Secretas 2 (2021), do Globoplay, revelou ter sido alvo de roubo, agressão e ameaças para diversas transações bancárias feitas de seu celular.

Através dos Stories do Instagram, a modelo contou que o crime teria acontecido no Rio de Janeiro, nesta última quarta-feira (4). Por meio do celular de um amigo, nos vídeos, ela aparece chorando, mas escolheu escrever seu relato em vez de falar diante da câmera.

"Não estou bem"

"Fui roubada e agredida", iniciou, alertando sobre possíveis "mensagens estranhas" enviadas de seu número de telefone. "Eu não estou bem, mas vou ficar. Estou com dor porque me bateram e estou tendo crise de ansiedade com a quantidade de transações feitas no meu nome", explicou Gabrielle Gambine.

"Levaram meu celular, meus pertences, coisas que ainda estou pagando com muito sacrifício. Tudo que posto aqui é resultado de muito trabalho e perseverança", lamentou a atriz de Verdades Secretas 2, direto da delegacia.

