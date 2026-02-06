Posição de Wagner Moura em ranking de apostas do Oscar surpreende

Indicação de Wagner Moura marca um feito inédito do Brasil na categoria de Melhor Ator - (crédito: Michael Tran/AFP)

A indicação de Wagner Moura ao Oscar de Melhor Ator colocou o Brasil em um território até então inédito na história da premiação. No entanto, o brasileiro aparece em último lugar na lista de previsões dos vencedores da Variety, divulgada pela revista norte-americana nesta quinta-feira (5/2).

As apostas fazem parte do Awards Circuit, espaço dedicado ao acompanhamento da corrida do Oscar e assinado por Clayton Davis, editor-chefe de premiações da revista. Atualizada semanalmente, a lista reflete o humor da indústria, o impacto das campanhas e os movimentos recentes da temporada. No caso de Moura, a publicação enxerga em O agente secreto uma atuação marcada por densidade dramática e força política, descrevendo o trabalho como “refinado e complexo” ao retratar um personagem consumido pelo autoritarismo.

Na mesma disputa aparecem Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra; Michael B. Jordan, em Pecadores; Timothée Chalamet, por Marty Supreme; e Ethan Hawke, em Blue Moon. Entre eles, Hawke surge como o principal favorito da Variety, impulsionado por uma performance definida como “devastadora” no papel do músico Lorenz Hart. A possível vitória também teria peso simbólico: seria a quinta indicação da carreira do ator e a primeira na categoria de protagonista.

Apesar do reconhecimento, o caminho de Wagner Moura não é simples. A revista aponta como obstáculos sua ausência entre os indicados ao SAG Awards e ao BAFTA, considerados importantes termômetros do Oscar. Soma-se a isso o fato de O Agente Secreto ser o único entre os concorrentes cujo idioma principal não é o inglês, um fator historicamente desafiador na premiação.

Ainda assim, o cenário permanece instável. As próprias previsões da Variety já sofreram mudanças ao longo da temporada, e o ator brasileiro chegou a ficar fora da lista antes de vencer o Globo de Ouro. Além disso, alguns concorrentes enfrentam turbulências. Timothée Chalamet, por exemplo, viu a campanha perder fôlego após o escândalo que levou ao rompimento da dupla de cineastas Ben Safdie e Josh Safdie, responsáveis pela direção de Marty Supreme.

No caso de Ethan Hawke, o favoritismo também encontra resistências. Blue Moon, que chegou a ser tratado como praticamente imbatível, perdeu força depois de conquistar apenas duas indicações ao Oscar, o que levantou dúvidas sobre o entusiasmo da Academia em relação ao filme.

Michael B. Jordan pode enfrentar preconceito histórico contra o gênero terror, já que Pecadores se enquadra nessa categoria. Leonardo DiCaprio, embora seja sempre um nome de peso, não parece seguir o padrão clássico que costuma acompanhar uma segunda vitória, segundo a análise da revista — ele conquistou o primeiro Oscar apenas em 2015, com O Regresso, após anos de derrotas.

Confira a ordem atual das previsões da Variety:

1.Ethan Hawke – Blue Moon

2.Timothée Chalamet – Marty Supreme

3.Michael B. Jordan – Pecadores

4.Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra

5.Wagner Moura – O Agente Secreto