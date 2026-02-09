Ator brasiliense, Hugo Carvalho mergulha na fé para quinta produção bíblica

Após acumular épicos em produções bíblicas da Record, o ator Hugo Carvalho está de volta ao gênero com Ben-Hur. Desta vez, ele interpreta um dos 12 apóstolos de Cristo: Mateus, o publicano. "Entro no capítulo 23, de um total de 50 episódios. A história principal é a de Judá Ben-Hur (interpretado por Vinícius Redd), mas a narrativa se entrelaça com a dos apóstolos e de Jesus", adianta ele, que recentemente marcou presença na novela Êta mundo melhor, da TV Globo.

A volta a esse universo é especial para o brasiliense radicado no Rio de Janeiro e que construiu uma trajetória sólida na emissora. O primeiro trabalho de Hugo na Record foi Milagres de Jesus, em 2014. Em Gênesis, em 2020, Hugo deu vida a Pelegue. Na sequência, Hugo foi convidado para o elenco da saga Reis, para a qual ganhou megahair e tatuagens. Já Neemias, seu trabalho anterior, ele interpretou Jônatas, judeu e levita.

Hugo conta que, para Ben-Hur, a Record optou por uma abordagem mais jovem para os apóstolos, mostrando-os como homens comuns, em construção, cheios de dúvidas e humanidade, longe da imagem tradicional de figuras prontas e serenas. "Isso aproxima muito a história do público", defende o leonino de 36 anos.

Para se preparar, Hugo mergulhou em estudos: a Bíblia em uma leitura cronológica, assistindo à série The Chosen — "que retrata justamente essa humanidade de Jesus e dos discípulos" —, vendo análises de historiadores no YouTube e, claro, mergulhando no roteiro. "Esta é minha quarta produção bíblica, então é um território que conheço e amo, mas, sempre com novas descobertas. Como católico praticante, tocar nesse universo é profundamente significativo para mim. Mais do que relembrar uma história conhecida, esse trabalho me permite aprofundar e descobrir novas camadas desses personagens e seus contextos", argumenta.

O ator também explora as nuances humanas e profissionais de Mateus. "No meu enfoque, estou explorando o fato de Mateus ser um homem matemático, cartesiano, acostumado à lógica e à exatidão da contabilidade. Tenho afinidade com isso, pois sou formado em física e estudo engenharia elétrica — essa visão mais organizada e regrada é algo que temos em comum. Na série, tento traduzir isso em detalhes comportamentais", pontua Hugo, que, ainda conecta essa característica à narrativa bíblica: "Essa mesma mentalidade metódica se reflete no Evangelho que ele escreveu, décadas depois. Mateus faz uma narrativa detalhada e estruturada, conectando sistematicamente a vida e os atos de Jesus com as profecias do Antigo Testamento, como se estivesse construindo um argumento lógico para provar que Jesus era o Messias prometido. Depois da ascensão de Jesus, ele se tornou missionário, pregando em lugares como a Etiópia, onde sofreu martírio por sua fé."

De vilão à Visconde

Também na emissora, em 2019, Hugo atuou em Topíssima. "Um grande presente, o Glauber. Foi meu primeiro vilão e foi muito bem recebido. As pessoas comentavam sobre o sequestro da filha do delegado. Aí eu pensava: 'Eu que sequestrei!'", comemora.

Também fora do universo bíblico, o ator de 36 anos também foi o responsável por dar vida ao icônico personagem Visconde de Sabugosa em Picapau Amarelo, releitura do clássico Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, no SBT. "O Sítio faz parte da infância de muita gente, e da minha não foi diferente. Nem nos melhores sonhos imaginei fazer parte de um universo tão rico e tão importante da nossa literatura", celebrou.










