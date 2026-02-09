É carnaval no Brasil: conheça os hits que já embalam a folia

Lançamentos recentes e músicas em alta nas playlists de verão mostram a trilha sonora antes mesmo dos blocos saírem às ruas - (crédito: Gabriela Schmidt)

Que o carnaval é feito de música, isso todo mundo já sabe. Mas antes dos blocos saírem pelas ruas, a folia começa nas playlists de verão. Sem ainda ter uma “canção oficial” definida para o carnaval 2026, o que se constrói é um repertório coletivo, tomado por diferentes faixas que ganham espaço em diferentes plataformas.

Entre os destaques, JetSki, do cantor Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody, ocupa posição de destaque nas plataformas desde o lançamento. A faixa encerrou o ano no Top 100 global do Spotify e alcançou a 3ª posição no Brasil, impulsionada por uma coreografia que dominou as redes e promete tendência nas ruas neste ano.

Veterana da folia, Ivete Sangalo garantiu a presença com Vampirinha. Apresentada ao vivo no Festival Virada Salvador (dezembro de 2025), rapidamente ganhou espaço nas programações de pré-Carnaval.

As divas do pop brasileiro também estão em jogo. Anitta viu a parceria com Felipe Amorim, Gostosin, disparar nas paradas em janeiro de 2026, atingindo o pico de #35 no Spotify Brasil.

Carnaval, de Marina Sena e com participação do cantor Psirico, chega como uma aposta nas redes sociais.

Hit nas playlists e trilhas de festa

A força de Melody neste carnaval é dupla. Além de JetSki, ela colhe os frutos de Desliza (Ólhinho no Corpinho), parceria com Léo Santana lançada em maio de 2025, que manteve a vitalidade ao longo do ano e chegou ao verão de 2026 com mais de 70 milhões de reproduções. O próprio Léo Santana também lançou, em dezembro de 2025, Marquinha de Fitinha, como a aposta oficial para a temporada.

Tem hit de Oscar! O Baiano Tem o Molho, do cantor O Kannalha, traz em seu repertório o pagodão baiano para o centro das plataformas e passou a representar uma das músicas associadas ao filme O Agente Secreto. Essa associação à caminhada do ator rumo ao Oscar transformou um hit do ano anterior em uma das músicas mais emblemáticas do verão atual.

Para fechar, Oh Polêmico vem como mais uma aposta. Com ele, o peso do pagodão em Ioiô, faixa lançada em novembro de 2025, que se destaca pela batida ideal para as coreografias de rua.

Essas e outras músicas representam recortes de um cenário muito amplo. Novos lançamentos, faixas virais e apostas de artistas seguem surgindo, estendendo o repertório que alimenta a folia antes mesmo de os blocos ocuparem as ruas.

