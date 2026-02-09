Perfil de Bad Bunny no Instagram fica "zerado" após Super Bowl

Após a apresentação histórica no intervalo do Super Bowl na noite deste domingo (8/2), Bad Bunny causou mistério no mundo digital. O perfil no Instagram do artista apagou todas as publicações. Bad Bunny soma mais de 52,2 milhões de seguidores na rede social. A mudança chamou a atenção dos fãs na manhã desta segunda-feira (9/2).

Atualmente, a página do artista aparece sem foto de perfil e exibe apenas um link para seu novo álbum na bio. Nenhuma postagem permanece visível no feed, reforçando a ideia de uma “limpa” completa após a repercussão do show.

A apresentação, realizada no domingo (8/2), teve forte carga política e cultural. Desde o Grammy, Bad Bunny vem adotando um discurso crítico às políticas de imigração dos Estados Unidos, especialmente em relação ao ICE, o serviço de imigração do país. No palco do Super Bowl, essas posições voltaram a aparecer por meio de referências latinas e símbolos ligados à identidade porto-riquenha, o que provocou reações intensas e críticas públicas após o evento.