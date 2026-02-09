Revista literária Retangulina faz chamada aberta para edição inaugural

Retangulina faz chamada aberta para edição inaugural; textos são aceitos até sexta (14) - (crédito: Divulgação)

A chamada aberta da revista literária Retangulina recebe, até esta sexta-feira (14/2), textos de diversidade autoral e estética para edição inaugural. Iniciativa nascida em Brasília, o projeto tem como objetivo publicar trabalhos inéditos de autores do Centro-Oeste, em parceria com livrarias de rua da capital. Apesar do foco na região, são aceitos escritos de poetas, ficcionistas, ensaístas e artistas híbridos de todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever por meio de formulário.

“A Retanguilina é uma iniciativa independente que tem como propósito movimentar a cena cultural, literária e artística não só de Brasília, como também do Centro-Oeste”, explica Lenio Carneiro Jr., um dos idealizadores do projeto. “Queremos alcançar uma diversidade de autorias e gêneros literários — estamos aceitando poesia, ficção, ensaios, textos híbridos..”, lista.

Após submetidos, os textos, que não podem ter sido previamente publicados em redes sociais, revistas, livros e mídias afins, irão passar por processo de seleção e edição, tanto crítica literária, quanto gráfica. O corpo editorial dará uma devolutiva para os autores em até 45 dias. O envio não garante a publicação.

Os trabalhos devem ser autorais e declarados como livres de inteligência artificial, e não podem conter declaração de autoria no corpo ou no título do arquivo. Os textos selecionados serão publicados no site da revista e, futuramente, em versões impressas, gráficas e multimídia.

