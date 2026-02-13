Bloco do Porão do Rock faz uma folia diferente no Setor Bancário Sul

O Bloco do Porão do Rock faz sua estreia no carnaval de Brasília em 2026 com uma proposta diferente. Na terça-feira (17/2), o Setor Bancário Sul (SBS Quadra 4), recebe a folia consolidada do Festival Porão do Rock, referência nacional da música independente. A festa será das 12h30 às 20h30, com controle de acesso e estrutura pensada para oferecer conforto e segurança ao público. Ao Correio, o idealizador do Porão, Gustavo Sá fala sobre o bloco.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"A gente quis levar para o carnaval a essência do Porão: diversidade, atitude e música ao vivo de verdade. É um bloco pensado para quem ama a folia, mas também quer conforto, segurança e uma curadoria musical diferenciada", afirma Gustavo Sá.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Gustavo destaca que para 2026 a proposta é unir a energia do carnaval de rua com a cena alternativa de Brasília. "Estamos preparando um carnaval que mantém a essência do Porão do Rock, mas dialoga diretamente com a energia da rua. Queremos mostrar que o carnaval também é espaço para o rock, e para quem busca uma folia diferente, mas igualmente vibrante".

O grande destaque da estreia é o Bloco Ritaleena, atração principal do evento. A programação também conta com o DJ Maraskin. Em seguida, sobem ao palco a banda brasiliense Galo Cego.

Para Gustavo Sá, a organização é parte central da proposta do bloco. "A organização é fundamental para que o Carnaval cresça de forma sustentável. Um bloco bem estruturado fortalece a cena cultural, movimenta a economia criativa e oferece segurança para o público. No caso do Bloco do Porão, existe ainda a responsabilidade de representar uma história consolidada na música alternativa de Brasília", afirma.

A estrutura do evento inclui bar com atendimento organizado, praça de alimentação, banheiros, adaptados para PCDs, equipe de segurança reforçada e posto médico, reforçando a preocupação com a experiência do público do início ao fim.

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco*