Henri Castelli reage a boatos sobre patrimônio milionário nos EUA





Henri Castelli usou as redes sociais nesta última quarta-feira (11), e abriu o jogo sobre seu patrimônio, após ter realizado um passeio de barco no Alabama, nos Estados Unidos, onde ele vive.

Através do Instagram, o ator concedeu agradecimento aos fãs que o acompanharam durante seu curto confinamento no BBB 26, e negou uma notícia de que ele já seria milionário.

"Vi na internet hoje e estavam dizendo que eu tenho uma fortuna milionária, que eu tenho ilha… Saiu hoje que eu era milionário e que tinha fortuna não sei aonde. Se procurar na minha conta não tem R$ 50", disse Henri Castelli. Sincero, o ator afirmou que não valoriza bem materiais.

"Não importa! A maior felicidade, o maior prêmio está aqui dentro (batendo no coração), com a minha mãe ali, minha família me cuidando e cuidando da minha saúde. Isso realmente importa e não tem preço", declarou o ex-BBB. Apesar de lamentar ter saído do confinamento para tratar da saúde, Castelli assegurou que está feliz e bem.

"A gente aproveita porque tem amigos, família e ralou muito, comeu muita grama e poeira para chegar onde chegou. Mas ainda falta muito a conquistar. Não pretendo ficar parado. Eu não entrei no Big Brother de brincadeira, não. Entrei para ganhar o prêmio. Eu precisava ganhar o prêmio, mas de repente saí. Mas estou feliz e bem, que é o principal", pontuou Henri.

