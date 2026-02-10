Alane "bota um gás" em treino para o carnaval - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Às vésperas do Carnaval, Alane Dias intensificou a rotina de musculação para desfilar pela Grande Rio no dia 17. A ex-BBB diz que aposta em treino e disciplina, sem recorrer a procedimentos estéticos, para chegar segura à Sapucaí neste ano.

Ela explicou o preparo diário e contou: "Tenho me dedicado ainda mais à musculação com treinos mais fortes, tentando aumentar as cargas para ter um resultado melhor; faço aulas de samba e futevôlei".

Alane relembrou dificuldades com a própria imagem e disse: "Sempre tive questões com o meu corpo por conta do balé, do meu trabalho como modelo e do Big Brother." na TV e na internet.

Mesmo satisfeita com o shape atual, ela afirma que ainda lida com comentários negativos nas redes sociais e desabafou: "Às vezes, recebo alguns comentários chatos, falam que estou flácida ou que não malho o suficiente para ter um corpo bom."