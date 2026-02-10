InícioDiversão e Arte
Juliana Paes admite brigas no casamento com empresário

Atriz fala sobre casamento duradouro com o empresário Carlos Eduardo Baptista

Juliana Paes admite brigas no casamento com empresário - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Juliana Paes abriu o coração sobre a longevidade no seu casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista, com quem mantém a união há quase duas décadas, e confessou que cogita realizar terapia de casal.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz afirmou que, mesmo com o relacionamento sólido, considera estar vivendo a perimenopausa, fase de transição para a menopausa que traz sintomas como as "névoas de memória", o que acaba gerando atritos casuais entre o casal.

"Estou doidinha para fazer terapia de casal. Porque não é preciso uma crise para isso. Basta ter vontade, maturidade e desejo de estar junto", declarou Juliana Paes. Apesar da decisão, a atriz destacou que o marido também se mostra disposto a dialogar. "A gente briga para caramba, mas conversamos sobre o que aconteceu. Tenho um companheiro disposto a escutar", disse.

Para a artista, o casamento de sucesso não é linear, mas um processo de resiliência, e afirma que a combinação de temperamentos e a afinidade emocional permitiram que o casal atravessasse as transformações naturais do tempo.

 

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 10/02/2026 17:11
