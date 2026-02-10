InícioDiversão e Arte
Animação infantil

Desenho infantil "Os Chocolix" chega ao catálogo da Netflix

Série também faz sucesso no mercado com produtos licenciados!

Desenho infantil
Desenho infantil "Os Chocolix" chega ao catálogo da Netflix - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Uma das animações infantis de maior sucesso na atualidade "Os Chocolix", chega ao catálogo da Netflix.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A série 100% brasileira, criada por Jacqueline Shor, conquistou crianças de todas as idades na internet e na televisão, e agora fará sua estreia no streaming que é líder em audiência global.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Toda a família poderá acompanhar os divertidos episódios com as aventuras de Chocolyne, Chocomark, Docecookie e seus amigos no Reino da Chocolândia, na Netflix a qualquer hora do dia e em qualquer lugar.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 10/02/2026 17:09
SIGA
x