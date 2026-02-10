Desenho infantil "Os Chocolix" chega ao catálogo da Netflix

Uma das animações infantis de maior sucesso na atualidade "Os Chocolix", chega ao catálogo da Netflix.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A série 100% brasileira, criada por Jacqueline Shor, conquistou crianças de todas as idades na internet e na televisão, e agora fará sua estreia no streaming que é líder em audiência global.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Toda a família poderá acompanhar os divertidos episódios com as aventuras de Chocolyne, Chocomark, Docecookie e seus amigos no Reino da Chocolândia, na Netflix a qualquer hora do dia e em qualquer lugar.
Saiba Mais
postado em 10/02/2026 17:09